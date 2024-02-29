МО России сообщило о завершении штурмовиками боевой подготовки на купянском направлении

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" завершили занятия по боевой подготовке в тыловом районе специальной военной операции (СВО) на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Запад" перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции на купянском направлении", - рассказали в Минобороны.

Там отметили, что бойцы выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника в условиях равнинной и лесистой местности. "Также штурмовики совершенствовали свои навыки владения стрелковым оружием. Слаженная работа штурмовых групп позволяет максимально эффективно выполнять поставленные боевые задачи", - добавили там.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне проведения СВО. По словам командира штурмового взвода с позывным Марио, бойцов здесь готовят на стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков. "Передаем все знания, которым нас научили командование, офицеры. Я сам недавно выпустился из военного учебного центра по подготовке офицеров. Подготовка там хорошая. Сейчас все знания, которые нам передали, мы также успешно передаем солдатам", - сказал он.

Существенное внимание было уделено тактической и полевой медицине. "Каждый военнослужащий должен уметь своевременно оказать себе и товарищу первую помощь при ранении - остановить кровотечение, наложить З-образный бинт, жгут. Отрабатываются этапы эвакуации раненого с поля боя, под обстрелом, стрелковым, артиллерийским или смешанным. Бойцов учат, как действовать в случае получения контузии", - добавили в Минобороны РФ.