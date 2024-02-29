В Челябинской области "Грады" ЦВО при поддержке "Орланов" поразили объекты "противника"

Расчеты ствольной и реактивной артиллерии нанесли сосредоточенные залпы по заданным целям на расстояниях от 8 до 15 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) поразили объекты условного противника на полигоне в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В тренировке приняли участие расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня "Град". <...> По замыслу практических действий артиллерийским расчетам предстояло уничтожить сеть опорных пунктов, огневых средств "противника", замаскированных в лесополосах и действующих на большом удалении в нескольких районах полигона. Подразделения ЦВО выполнили огневые налеты в составе разведывательно-огневых комплексов, в связке с операторами беспилотников "Орлан" и разведывательных комплексов "Стрелец", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, используя различные типы боеприпасов, расчеты ствольной и реактивной артиллерии нанесли сосредоточенные залпы по заданным целям на расстояниях от 8 до 15 км. Разведчики обеспечили передачу координат целей для поражения и корректировку огневых налетов.