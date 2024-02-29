Путин заявил, что СВО поддержало абсолютное большинство россиян

Президент подчеркнул, что именно так, все вместе, граждане заставили не только "отступить угрозу глобальной эпидемии", но и показали, что в российском обществе "преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян поддержало специальную военную операцию (СВО), люди непреклонны в этом выборе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране и ответственности за ее судьбу", - отметил глава государства.

"Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе", - указал Путин.

Он подчеркнул, что именно так, все вместе, граждане заставили не только "отступить угрозу глобальной эпидемии", но и показали, что в российском обществе "преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность".