Путин объявил минуту молчания на послании в память о павших героях России

Президент отметил, что страна всегда будет помнить своих павших героев

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства объявил минуту молчания в память о героях в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

"Защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", - подчеркнул Путин.

После этих слов в зале прозвучали аплодисменты. "Объявляется минута молчания", - сказал глава государства.