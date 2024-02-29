Путин: Россия должна выйти на качественно новый уровень оснащения ВС РФ

Президент России отметил необходимость "максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. России необходимо выйти на качественный уровень оснащения вооруженных сил, но при этом максимально рационально распределять ресурсы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота", - сказал Путин. В этом контексте он обратил внимание на необходимость "максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил".