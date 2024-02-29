Мантуров: фундамент российского ОПК позволит реализовать все стоящие перед ним цели

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачи для оборонно-промышленного комплекса РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сформированный к сегодняшнему дню фундамент российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволит реализовать все поставленные перед ним цели. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Тот фундамент, который сформирован за эти годы, дает основания говорить о том, что достигаемые цели с добавленными финансовыми ресурсами должны быть реализованы", - сказал он, комментируя касающуюся оборонно-промышленного комплекса РФ часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.