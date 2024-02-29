Фрегат Севфлота "Адмирал Касатонов" проведет учения по поиску подлодок в Баренцево море

Роль условного противника выполнят атомные подводные лодки Севфлота

МУРМАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" вышел в Баренцево море для отработки противовоздушной и противолодочной обороны, сообщили в пресс-службе флота.

"Фрегат "Адмирал флота Касатонов" Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки. Экипаж фрегата проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

Экипаж корабля во взаимодействии с авиацией отработает поиск подводных лодок условного противника, роль которого выполнят несколько атомных подводных лодок Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон". Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был зачислен в состав флота в июле 2020 года. В марте 2023 года экипаж фрегата завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого выполнялись задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания.