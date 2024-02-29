Авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что беспилотники коалиции за сутки трижды нарушили протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Авиация проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки шесть раз нарушила воздушное пространство арабской республики в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей Typhoon, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt", - отметил Кулить в ходе брифинга. По его словам, беспилотники коалиции за сутки трижды нарушили протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).