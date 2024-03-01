В Охотском море и Тихом океане экипажи Ту-142М3 провели поиск подлодок "противника"

Во время полетов были использованы специальные штатные средства для обнаружения

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе полетов над Охотским морем и Тихим океаном провели поиск подлодок условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Во время проведения полетов экипажи самолетов Ту-142МЗ осуществили поисковые действия по маршруту движения с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника. Экипажи Ту-142МЗ в рамках выполнения полетных заданий отработали также взаимодействие с надводными кораблями ТОФ, выполняющими задачи в акватории Охотского моря и Тихого океана", - говорится в сообщении пресс-службы.

После выполнения всех учебных заданий экипажи противолодочных самолетов вернулись на аэродром базирования морской авиации ТОФ.