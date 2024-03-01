Вице-адмирал в отставке заявил, что ВМФ России должен иметь в своем составе авианосцы

Отвечая на вопрос, когда РФ сможет приступить к реализации программы строительства авианосцев, он отметил, что сперва необходимо проанализировать и сложить все составляющие процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России обязательно должен иметь в своем составе авианосцы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в связи с публикацией его книги "Авианосец".

"Если государство претендует на роль великой морской державы - а Россия относится к числу таких - оно должно иметь в составе своего флота полноценные авианосные соединения. Это подтверждается и тем, какое место в истории боевого применения военно-морских сил занимает авианосный флот, и событиями сегодняшнего дня", - уверен он.

Отвечая на вопрос, когда Россия сможет приступить к реализации программы строительства авианосцев, Пепеляев отметил, что для начала необходимо проанализировать и сложить все составляющие процесса. "Во-первых, оценить возможности нашего промышленного потенциала, в первую очередь, судостроительные мощности", - указал он, отметив, что "пока не решена главная и первоочередная задача - победа над мировым злом", вся мощь отечественного ОПК будет сосредоточена на обеспечение ее решения. "К тому же, после победы предстоит большая работа по восстановлению потерь в корабельном составе, которые мы понесли и еще можем понести", - сказал вице-адмирал.

"Во-вторых, [необходимо] оценить имеющийся научно-технический задел. А пока необходимо продолжать исследовательские и проектные работы, в том числе в области совершенствования корабельных вооружений, которые должны вестись на опережение, чтобы к моменту утверждения проекта авианосца вооружение, планируемое к установке на корабле, уже имело высшую степень технологической готовности", - считает он.

"В-третьих, чтобы не повторять ошибок прошлого, необходимо трезво оценить возможности по созданию современной системы базирования будущих авианосцев с полноценным тыловым и техническим обеспечением. Наш главный академик-кораблестроитель Алексей Крылов говорил: "Флот - это органическое целое, относительная малочисленность или отсутствие какого-либо типа судов не искупается увеличенным развитием количества судов другого типа - излишнее их число не даст преобладания над противником, а приведет лишь к напрасной трате средств", - процитировал Пепеляев.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.