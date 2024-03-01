Вице-адмирал в отставке назвал авианосец "Шторм" самым реальным из всех аванпроектов

Бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев отметил, что по заданию Министерства обороны в 2010-х годах Крыловским центром совместно с Невским ПКБ и авиационными НИИ была выполнена полноценная научно-исследовательская работа, которая предложила шесть вариантов перспективного авианосца, в том числе с ядерной энергетической установкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. "Шторм" является самым реальным из имеющихся у Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) аванпроектов перспективных авианосцев. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в связи с публикацией его книги "Авианосец".

"Из всех имеющихся на сегодняшний день аванпроектов самым реальным является так называемый "Шторм" (открытое название)", - отметил он.

По словам Пепеляева, по заданию Министерства обороны в 2010-х годах Крыловским центром совместно с Невским ПКБ и авиационными НИИ была выполнена полноценная научно-исследовательская работа, которая предложила шесть вариантов перспективного авианосца, в том числе с ядерной энергетической установкой.

"Шторм", который демонстрируется на военно-морских выставках, - это седьмой, так называемый экспортный вариант. В перспективе при создании перспективного авианосца можно брать за основу любой из шести вариантов. С учетом опыта применения авианосцев нашими вероятными противниками за время, прошедшее после утверждения аванпроекта, опыта похода в зону сирийского конфликта "Адмирала Кузнецова", специальной военной операции и последних научно-технических достижений в области морских вооружений потребуется доработка проекта. В частности, по составу авиакрыла, в котором должно найтись место самолету радиолокационного дозора (РЛД) и беспилотным летательным аппаратам, по главной энергетической установке, разгонному и тормозным устройствам", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, другие предложения Крыловского центра и Невского ПКБ нельзя считать полноценными аванпроектами. Это, скорее, предложения по техническому облику перспективного авианосца, которые для доведения их до полноценного аванпроекта потребуют серьезной научно-технической проработки. Но это не означает того, что нельзя будет воспользоваться теми наработками, которые были сделаны учеными и конструкторами в ходе исследовательских работ.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.