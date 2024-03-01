Вице-адмирал в отставке допустил модернизацию ракетного комплекса "Адмирала Кузнецова"

Бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев выразил надежду, что "порочная практика создания "гибридных авианосцев" будет прервана на корабле нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" после ремонта и модернизации сохранит свой ударный ракетный комплекс, который могут модернизировать. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в связи с публикацией его книги "Авианосец".

"Если верить открытым публикациям, уже в этом году корабль должен завершить ремонт и модернизацию. Скорее всего, будут модернизированы системы наблюдения, управления авиацией, комплексы самообороны и электроэнергетика. По всей видимости, не будет демонтирован ударный ракетный комплекс в пользу палубной авиации. Скорее его модернизируют", - полагает он.

Пепеляев выразил надежду, что "порочная практика создания "гибридных авианосцев" будет прервана на авианосце нового поколения и все полезные объемы корабля будут использованы для обеспечения базирования, жизнедеятельности и боевого применения авиагруппы".

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (филиал "Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК) с 2017 года. Корабль получает абсолютно новую начинку, в частности, новую палубу с трамплином, новую силовую установку, новые кабельные трассы, новую систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, новую навигационную систему. Как ранее сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

Полный текст будет опубликован в 7:00.