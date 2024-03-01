Вице-адмирал в отставке: самолеты палубной авиации Су-33 и МиГ-29 должны продолжить службу

Бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ Владимир Пепеляев отметил, что в перспективе в качестве палубного самолета рассматривается истребитель пятого поколения Су-57

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Состоящие на вооружении Морской авиации палубные истребители Су-33 и Миг-29 должны продолжить свою авианосную службу. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в связи с публикацией его книги "Авианосец".

"Наверное, Су-33, под который строился "Адмирал Кузнецов", и МиГ-29 должны продолжить свою авианосную службу. Это хорошие самолеты, модернизационные возможности которых, на мой не очень профессиональный взгляд, еще не исчерпаны. Скорее всего, в ходе этого ремонта (авианосца) будут доработаны системы обеспечения посадки, в первую очередь для МиГ- 29", - сказал он.

По его словам, в перспективе в качестве палубного самолета рассматривается истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), палубная версия которого может появиться при наличии устойчивого финансирования. Для его полноценного боевого применения потребуется установить на авианосце новые, более совершенные разгонное и тормозное устройства.

"На "Кузнецове" его уже не будет. Для этого требуется более глубокая модернизация. А для этого нужно совсем другое финансирование и другой временной период. Нет ни того, ни другого, ни смысла. Скорее всего, "Кузнецов" останется "трамплинным" до конца службы", - считает он.

Полный текст будет опубликован в 7:00.