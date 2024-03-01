Группировка войск "Восток" сообщила об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев отметил, что также удалось пресечь попытки ротации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Восток" отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении и пресекли две попытки провести ротацию подразделений. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки, а также пресечены попытки противника провести ротации военнослужащих в районах Малиновки и Равнополя", - сказал Гордеев.

По его словам, российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Равнополя, Угледара, Старомайорского и Гуляйполя, были поражены 12 пунктов временной дислокации, 2 пункта управления беспилотниками и полевой пункт боепитания. Всего ВСУ потеряли "самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", буксируемую гаубицу Д-20, 3 единицы автомобильной техники и более 100 военнослужащих", заключил Гордеев.