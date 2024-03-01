Военный рассказал о попадающих в подразделения БПЛА бывших геймерах

Командир одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов ВС РФ с позывным Якорь отметил, что такие добровольцы быстро понимают, что боевая работа не игра

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывшие любители компьютерных игр, которые приходят добровольцами в подразделения БПЛА ВС РФ, быстро осознают, что боевая работа намного сложнее. Об этом ТАСС рассказал командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь.

"Такие люди с интересными историями, конечно, к нам приходят, те, которые очень много на гражданке играли в компьютерные игры. Но, приехав сюда, войдя в курс дела, уже через некоторое время освоившись тут, они все понимали, что это вещи разные абсолютно", - сказал Якорь.

Он отметил, что в боевые подразделения в то же время никто не идет с мыслями, что это так же просто, как компьютерные игры.

"С той целью и мыслью, что "я вот играл и управлял на компьютере и сейчас приеду, буду просто летать, управлять так же, поражать цели", таких у нас нет. Это радует, все приехали сюда защищать Родину, работать и стараться для нашего общего блага", - отметил он.