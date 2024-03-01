Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе "Время героев"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Участники кадровой программы "Время героев", о запуске которой с 1 марта объявил накануне президент РФ Владимир Путин, должны быть гражданами России, участниками или ветеранами спецоперации, а также не иметь судимости. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Какие требования к участникам программы ["Время героев"]? <…> Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО, специальной военной операции, и, наконец, не иметь судимости", - пояснил представитель Кремля.

Он также рассказал, как будет проводиться регистрация на участие в программе. По его словам, "до военнослужащих будет доводиться информация о программе "Время героев". Желающие заполнят заявку, и она поступит организаторам.