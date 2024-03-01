Фрегат Северного флота выполнил поиск подлодки "противника" на учениях в Баренцевом море

Противолодочные учения экипаж фрегата провел во взаимодействии с корабельным вертолетом Ка-27ПЛ, сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" отработал в Баренцевом море противолодочные учения по поиску подводной лодки условного противника и противовоздушной обороне корабля. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" провел в Баренцевом море ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противолодочные учения экипаж фрегата провел во взаимодействии с корабельным вертолетом Ка-27ПЛ. Военные моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, роль которой исполнила атомная подводная лодка Северного флота. "Боевые расчеты корабля успешно отработали стрельбу ракето-торпедой по цели, имитирующей подводную лодку условного противника", - отметили в пресс-службе флота.

Также моряки-североморцы отработали учения по противовоздушной обороне корабля, в том числе защите фрегата от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, способен эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным, береговым и надводным объектам на расстоянии свыше тысячи километров. Корабль вооружен ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").