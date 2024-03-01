Дым в районе бухт Севастополя объяснили использованием военными средств маскировки

Оперативные службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Оперативные службы не фиксируют повреждений инфраструктуры в Севастополе, где объявлена воздушная тревога. Дым в районе бухт связан с использованием военными табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт - это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.