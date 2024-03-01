Балтийский флот провел учения вертолетчиков морской авиации в море и на берегу

В частности, экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Учения экипажей вертолетов морской авиации Ми-24, Ми-8 и Ка-27ПЛ прошли на Балтийском флоте, сообщила флотская пресс-служба. Летчики более 10 боевых машин отработали в акватории Балтики и в небе над Калининградской областью задачи по предназначению.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 в рамках учения выполнили полеты в назначенный квадрат Балтийского моря для анализа надводной обстановки в нем, а также провели учебные атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении.

Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, задействованные в учениях, отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

"В свою очередь, экипажи Ми-8 выполнили полеты на малых высотах при сложных участка рельефа местности, не позволяя средствам ПВО "противника" обнаружить себя", - уточнили в пресс-службе. Там отметили, что "задачи, поставленные перед вертолетчиками, выполнены полностью".

О вертолетах

Ударный вертолет Ми-24 способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Многоцелевые вертолеты типа Ми-8 могут использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.

Ка-27 ПЛ - корабельный противолодочный вертолет. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.