Непередаваемая сила: повлияют ли американские истребители F-16 на ход СВО?

Главной авиационной интригой специальной военной операции (СВО) этой весны можно назвать передачу Киеву американских истребителей F-16, о которой заявила Дания. ТАСС — о самолете, его боевом применении, достоинствах и недостатках, а также о роли, которую он может сыграть в спецоперации на Украине

"Соколы" Зеленского

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") уже посещал небо Украины. К примеру, четверка самолетов этого типа польских военно-воздушных сил пролетела над Киевом в 2021 году во время военного парада в честь 30-летия независимости страны. В феврале того же года украинский военно-технический портал "Дифенс Экспресс" (Defense Express) писал об отсутствии у Минобороны Украины средств на закупку зарубежных истребителей для обновления парка боевых машин советских времен. Фактически уничтоженный украинский оборонно-промышленный комплекс не способен производить новые боевые летательные аппараты.

Деньги нашлись у западных спонсоров. В июле 2022 года начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты не исключают передачу Украине западных боевых самолетов, однако в августе Пентагон заметил, что передача Киеву истребителей F-16 не входит в ближайшую перспективу. В январе 2023 года о готовности рассмотреть поставки Украине американских истребителей сообщили Нидерланды. К этому моменту Киев просил у США и Европы практически все вооружение и боеприпасы, имеющиеся у стран НАТО, включая до 200 современных боевых самолетов. Североатлантический альянс продолжал обсуждать вопрос передачи F-16, ссылаясь на их уязвимость перед российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), длительность обучения украинских пилотов, необходимость модернизации аэродромов, сложность обслуживания самолетов. Но затем риторика западных стран начала меняться. Готовность поставить Украине истребители выразили Дания (но в составе коалиции других стран), Эстония (у которой таких самолетов нет, но она может их приобрести). Ряд стран, в том числе Канада, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Румыния, Бельгия, Норвегия, Польша, Швеция, изъявили желание участвовать в обучении украинских летчиков пилотированию F-16 или не исключили такой возможности. И хотя американский истребитель еще не был поставлен, в Киеве состоялось торжественное гашение почтовой марки с его изображением, а президент Украины Владимир Зеленский успел "полетать" на его симуляторе, подаренном Чехией.

В августе 2023 года Соединенные Штаты разрешили Дании поставить "Боевых соколов" Украине, а Великобритания и Швеция начали переучивать украинских летчиков на этот тип самолета.

Наконец, в феврале 2024 года Дания заявила, что первая партия F-16 поступит Киеву весной. Между тем в конце декабря минувшего года газета Newsweek со ссылкой на источник сообщила, что истребители уже могут находиться на Украине.

Выводятся из эксплуатации на Украину

Многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon создан корпорацией Lockheed Martin в 1970-х годах для замены двухместного истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom ("Фантом") предыдущего поколения. "Фантомам" уже приходилось встречаться с советскими машинами в небе Вьетнама, где МиГ-17 и МиГ-21 сбили несколько десятков F-4.

"Боевой сокол" — наиболее массовый самолет четвертого поколения американской разработки. По данным производителя, всего было выпущено свыше 4,6 тыс. боевых машин, из которых около 3,1 тыс. сейчас эксплуатируется в 25 странах.

"Мы не cобирались создавать очередного авиационного монстра. В основе проекта лежали простота и компактность", — рассказывал конструктор самолета Гарри Хилакер.

© Виктор Бодров/ ТАСС

F-16 постоянно модернизировался, самая новая из 13 его модификаций — Block 70/72. По набору характеристик разработчики называют ее наиболее совершенным истребителем четвертого поколения в мире. Турбореактивный двигатель разгоняет самолет до более чем двух скоростей звука. Использование одного двигателя упрощает обслуживание, снижает стоимость летного часа. Максимальная взлетная масса — 21,7 т. Block 70/72 может нести широкий спектр современного управляемого ракетно-бомбового вооружения, позволяющего атаковать цели в воздухе и на поверхности, оснащен бортовой радиолокационной станцией, идентичной РЛС истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Кабина оснащена многофункциональными дисплеями. Для ближнего боя у самолета есть скорострельная шестиствольная пушка калибра 20 мм.

Впервые в бою истребитель применил Израиль, атаковав в 1981 году восьмеркой истребителей иракский исследовательский центр в районе Багдада. Спустя несколько лет израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Организации освобождения Палестины в Тунисе. F-16 использовался в ходе вторжения США и их союзников в Ирак в 1991 году, в различных ближневосточных конфликтах. По данным из открытых источников, наибольшее количество истребителей данного типа — около 20 — уничтожено в ходе войны в Персидском заливе.

Дания и Нидерланды модернизируют свои ВВС, получая новейшие F-35, при этом они выводят из эксплуатации F-16, которые и собираются передать Украине. По открытым данным, "Соколы" этих стран были построены в 1970–1990-х годах, однако позднее прошли модернизацию по программе MLU, у них улучшены характеристики: обновлена РЛС, расширен ассортимент применяемых боеприпасов, установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Примечательно, что датские и голландские F-16, согласно исследованию американской некоммерческой организации RAND, принимали участие в агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Единственный уничтоженный тогда югославскими зенитчиками F-16 принадлежал ВВС США.

Данные о том, сколько именно истребителей поставят Украине, разнятся. Нидерланды были готовы отдать до 24 самолетов и еще 18 использовать для обучения летчиков ВСУ. "Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов, — объяснял спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат. — Кстати, нам не самые новые модификации дают".

Очередное "чудо-оружие"

Российские и зарубежные специалисты и официальные лица (включая украинских) скептически относятся к перспективам получения Украиной F-16 для боевых действий.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на Украине отсутствует инфраструктура для обслуживания западных самолетов, нет обученных летчиков. "Это не просто самолеты, а авиационные комплексы, требующие соответствующих условий, оборудованных аэродромов, пилотов", — рассказал он. В связи с этим Запад рассчитывает, что серьезный ремонт и техобслуживание истребители будут проходить в Европе — в частности, в Польше. При этом некоторые простые работы могут выполняться украинскими техниками на территории Украины с дистанционными консультациями иностранных специалистов.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС выразил мнение, что аэродромы, радиолокационные станции, склады, ангары для обслуживания самолетов, установки для очистки авиационного керосина, которые Киев попытается построить для размещения истребителей, будут уничтожать на этапе строительства. "ВС РФ дождутся какого-то этапа строительства и нанесут удары", — считает специалист.

Вооруженные силы РФ с первых дней спецоперации наносят удары по украинским аэродромам, участвуя в уничтожении самолетов и инфраструктуры. Ввиду этого Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, в беседе с ТАСС предположил, что украинская авиация в качестве взлетно-посадочных полос может использовать скоростные автомагистрали, а батальоны аэродромного обслуживания скрывать в соседних населенных пунктах. После взлета украинские самолеты идут на высоте 1–2 км, однако обнаруживать их помогут "летающие радары" А-50, а сбивать — зенитные ракетные системы С-400, стреляющие ракетами с активными головками самонаведения. К примеру, ракета 40Н6 способна перехватывать летательные аппараты на дальности до 380 км.

Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заметил, что F-16 является стандартной целью для российских средств ПВО — в частности, дальнобойных С-300В4 и С-400. Из-за этого применяться западный истребитель будет с дальних рубежей, из глубины территории Украины. "То есть будут стараться запускать ракеты аналогично Су-24, переоборудованным под носители ракет Storm Shadow, SCALP, — не входя в зону действия зенитных систем. Но даже при этой тактике мы такие самолеты все равно сбиваем", — рассказал эксперт.

При этом характеристики маневренности F-16 уступают параметрам современных российских самолетов четвертого поколения, и ему будет сложнее выполнять эффективные противоракетные маневры, уходя от огня зенитчиков. Бывший сотрудник Минобороны США Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy выразил мнение, что F-16, которые планируется "подарить" Киеву, — "старые образцы, которые не могут конкурировать с российской авиацией". Экс-сотрудник Пентагона отметил, что США следует беспокоиться по поводу возможного использования наемников или "плохо замаскированных [под украинцев]" летчиков из европейских стран — союзников НАТО, что может повлечь за собой "неприятные последствия".

Китайская газета Global Times заметила, что на Западе культивируется миф о том или ином чудесном оружии, которое сможет изменить ход специальной военной операции в пользу Киева. Однако ни ранее поставленные ракеты Javelin и Storm Shadow, ни системы залпового огня HIMARS, ни танки Leopard и тяжелые бронемашины Bradley не привели к успехам Украины на поле боя. "Дело не в том, у кого самые блестящие игрушки, а в том, у кого больше войск, танков и артиллерии, кто может их быстро развернуть, — писало издание. — В этом отношении Россия явно превосходит Украину". При этом оборонно-промышленный комплекс России кратно наращивает выпуск боевой техники и боеприпасов, улучшает их характеристики, начинает серийное производство новейших образцов оружия, эффективно размещает заказы у частных коммерческих структур — "нового поколения предпринимателей".

Виктор Бодров