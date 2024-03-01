ВКС РФ ударили по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что боевики понесли значительный ущерб

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические сил (ВКС) РФ нанесли удары по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирийской Арабской Республики (САР), боевики понесли значительный ущерб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"29 февраля ВКС России нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Кулить также отметил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - заключил контр-адмирал.