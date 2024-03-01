Военнослужащие ВС РФ рассказали, как уничтожили Abrams на авдеевском направлении

Оператор дрона с позывным Рассвет отметил, что танк ехал очень медленно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали, как уничтожили первый танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции (СВО) на авдеевском направлении.

"Расчет аэроразведки вел наблюдение, обнаружил танк, убедился, что это именно Abrams. Дали команду к бою, сразу подняли "птицу" (беспилотник, - прим. ТАСС), вылетели, сделали объективный контроль, убедились, что это Abrams. Первым дроном поразили его в заднюю часть под башню, сразу же остановили его, незамедлительно подняли второй борт, взлетели немножко повыше, в задней части под башню так же. И все, произошел подрыв боекомплекта", - рассказал оператор дрона с позывным Рассвет на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Военнослужащий обратил внимание на то, что танк ехал очень медленно. "Очень медленно выехал на открытую местность. Ребята [в танке], наверное, поверили в себя, что они неуязвимы. А в итоге не было никакой сложности его поразить, абсолютно. <…> Гордимся всеми, кто участвовал в этой операции. Каждый из расчетов выполнил свою задачу так, как должен был. "Абрамсы" будут и дальше гореть, они должны гореть дальше, обязаны", - добавил Рассвет.

По словам командира разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат, танк добирался до зоны СВО два года. "Два года он ехал, а 20 минут воевал, ждем следующие Abrams. Наши ребята не мешкались, все сделали как надо. Экипаж вражеского танка эвакуировался, их было три человека. Одного, возможно тяжелого, эвакуировали, им удалось уйти. Но у нас была задача поразить именно боевую машину", - сказал он.

Впервые у линии фронта танк Abrams был замечен 25 февраля. Это произошло северо-западнее Авдеевки, которая незадолго перед этим перешла под полный контроль ВС РФ, а затем зачищена от остатков формирований украинских националистов. 26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили Abrams, несмотря на наличие у него дополнительной динамической защиты. В социальных сетях быстро распространились кадры с моментом поражения танка и догорающей бронемашиной. При этом пользователи сообщают, что Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) блокирует видеоролики, где показан подбитый Abrams, с формулировкой "нарушение правил пользования, защиты имиджа и деловой репутации компании". На следующий день уничтожение подтвердило российское военное ведомство.