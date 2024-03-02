МО РФ сообщило об уничтожении подразделением старшины Бандака украинской ДРГ

Боец ВС РФ обнаружил группу противника из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обнаружило и уничтожило диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что подразделение под командованием Бандака выполняло задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ на одном из тактических направлений. Старшина обнаружил группу противника из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники.

"Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности старшина Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате стрелкового боя четверо украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что действия старшины, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили своевременно обнаружить и уничтожить ДРГ противника, не допустив при этом потерь среди российских военнослужащих.

В военном ведомстве также рассказали о подвиге младшего сержанта Евгения Бурова. Саперное отделение под его командованием под минометными и артиллерийскими обстрелами проделало проходы в минном поле перед опорным пунктом ВСУ, который впоследствии был взят штурмом российскими войсками.

"В ходе выполнения задачи, несмотря на массированные артиллерийские и минометные обстрелы, отделение младшего сержанта Бурова успешно разрушало инженерные заграждения боевиков, проделывая в них проходы и обезвреживая противопехотные мины, чем позволило беспрепятственно продвигаться штурмовому подразделению, которому была поставлена важная боевая задача по взятию под контроль стратегически важного рубежа", - уточнили в Минобороны.