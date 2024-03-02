МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на донецком направлении

Также были уничтожены две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", добавил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю донецкого направления, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 410 военных, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й механизированной, 3-й и 92-й штурмовых бригад в районах Нового, Богдановки, Андреевки и Курдюмовки. Ранеными и убитыми противник на донецком направлении потерял до 410 военнослужащих. Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей", - сказал он.

Начальник пресс-центра добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ.