МО РФ: дежурящие на авдеевском направлении Су-35 не дают противнику даже совершить вылет

Как уточнили в ведомстве, любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же уничтожена

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Патрулирующие воздушное пространство на авдеевском направлении экипажи истребителей Су-35 российских Воздушно-космических сил (ВКС) не позволяют противнику даже взлетать с аэродромов базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Целью боевого дежурства в воздухе является патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования", - сообщили там.

Как уточнили в военном ведомстве, любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.