Минобороны России сообщило, что снайпер за одну ночь уничтожил отделение ВСУ

Боец Западной группировки войск с позывным Шика отметил, что его главная задача - ликвидация личного состава противника

ТАСС, 2 марта. Снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным Шика за одну ночь уничтожил отделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Я подсчета [уничтоженных целей] как такового не веду. Просто есть цели и есть. За меня наше руководство ведет, они считают. 75 тыс. рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра. И в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек. Восьмой уполз, у него было ранение в живот", - рассказал разведчик-снайпер с позывным Шика на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Боец отметил, что его главная задача - ликвидация личного состава противника. Выстрелы им производятся в основном с дистанции от 450 до 1 000 м.

"Тут как на охоте, сидишь в засаде, лежишь, сколько бы это времени ни занимало. Кто-то вылезает - ты отрабатываешь. Либо оттягиваешься сразу, меняешь позицию, либо, если она закрытая, лучше пересидеть, потому что, вот сколько раз было, после того как я отработал, они сразу свои дроны поднимают и ищут меня. Я выбираю позиции укрепленные, то есть работаю либо с каких-то бетонных сооружений, либо с тех мест, куда не подумают, где меня нужно искать", - сказал снайпер, добавив, что часто противник пытается вытеснить его минометным огнем.

"Первое время было страшно, в начале СВО. Но потом привык. Тем более я защищаю себя растяжками. Однажды я шесть гранат расставил на подходах к себе. Один [противник] подорвался", - уточнил он.

В оборонном ведомстве отметили, что снайперы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу мотострелковых и танковых подразделений. Также они прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по вражеским позициям, корректируемый и направляемый снайпером-наблюдателем.