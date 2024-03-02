Боец ВС РФ сообщил, что семь штурмовиков под Угледаром захватили опорный пункт ВСУ

Украинские военные безуспешно пытались вернуть утраченные позиции, рассказал российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Семь военнослужащих штурмового отряда 394-го полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" захватили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив 8 из 15 украинских военнослужащих. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда с позывным Саваль.

"Нас была группа в составе семи человек. Дерзко мы зашли туда [на позицию украинских войск], их было порядка 15 человек. У них стояли два пулемета, АГС (автоматический гранатомет - прим. ТАСС), они начали отстреливаться. Ну парни молодцы, зашли. В итоге с их стороны восемь человек погибших, с нашей - один раненый", - сказал командир.

Он отметил, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки вернуть утраченные позиции.