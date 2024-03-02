В ВС РФ рассказали, что хоронят на позициях погибших под Угледаром бойцов ВСУ

Украинская сторона препятствует эвакуации раненых с поля боя, добавил командир российского штурмового отряда

ДОНЕЦК, 2 марта. /ТАСС/. Российские войска из-за отказа украинского командования забирать тела своих бойцов вынуждены их хоронить на боевых позициях. Об этом ТАСС сообщил командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Саваль.

"Они [Вооруженные силы Украины] оставляют своих погибших, тяжелых раненых. Я даже по радейке (радиосвязи - прим. ТАСС) выходил, предлагал забрать. Отказываются. Тогда мы вынуждены их хоронить наспех на позициях", - сказал командир.

Он добавил, что украинские силы также препятствуют эвакуации раненых с поля боя, в том числе украинских военнослужащих.