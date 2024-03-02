Оператор БПЛА ВС РФ сообщил, что пушек ВСУ на херсонском направлении стало меньше

Кроме того, дронами часто уничтожаются украинские минометы и бронированная техника, рассказал российский военнослужащий

ТАСС, 2 марта. Вооруженные силы Украины потеряли значительное количество пушек на херсонском направлении после успешной работы российских подразделений FPV-дронов. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения БПЛА ВС РФ, работающий на херсонском направлении с позывным Якорь.

"Интересные цели да, конечно, были. В основном это были пушки, разные, и советские образцы, и западные. Сейчас их стало намного меньше, так как они уничтожаются мгновенно", - сказал Якорь.

Он уточнил, что также часто уничтожаются минометы и бронированная техника ВСУ. В то же время, отметил он, его подразделение не ведет подсчет уничтоженных целей.

"Момент работы просто. Все свое внимание уделяем работе. И из-за этого как бы даже не задумываюсь над этим", - отметил он, добавив, что также зачастую уничтожается командный состав украинских военных формирований, особенно в моменты загрузки и выгрузки из бронемашин.