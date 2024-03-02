ВС РФ "Ланцетами" уничтожили на купянском направлении Hummer и шведскую БМП Украины

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что противник в течение суток потерял на купянском направлении до 150 военных, боевую машину пехоты, БТР-60, четыре минометных расчета, бронемашину "Сенатор" и пикап

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Войска группировки "Запад" беспилотниками "Ланцет" уничтожили на купянском направлении американский Hummer и шведскую боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены шведская БМП и американский Hummer. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата: три "Фурии" и "Лелека-100", - сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале Миноборон РФ.

По словам офицера, также противник в течение суток потерял на купянском направлении до 150 военных, боевую машину пехоты, БТР-60, четыре минометных расчета, бронемашину "Сенатор" и пикап.