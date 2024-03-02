ВС РФ "Ланцетом" уничтожили словацкую САУ Zuzana, из которой ВСУ обстреливали позиции РФ

В Минобороны России отметили, что после попадания в САУ воспламенились пороховые заряды

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские войска при помощи беспилотника "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana словацкого производства, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали позиции РФ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие - операторы БПЛА группировки войск "Днепр" выявили огневую позицию 155 мм самоходной артиллерийской установки словацкого производства, состоящей на вооружении ВСУ. Украинские боевики вели огонь из натовской артиллерийской установки по позициям российских войск. Координаты ведущей огонь 155 мм натовской гаубицы были переданы операторам БПЛА "Ланцет". Точным ударом БПЛА словацкая гаубица была уничтожена", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, после попадания в САУ воспламенились пороховые заряды. Это привело к детонации снарядов и уничтожению орудия.