МО РФ: войска России продолжили занимать более выгодные рубежи на авдеевском направлении

В министерстве отметили, что противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, а также гаубицу "Мста-Б"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские войска продолжили занимать выгодные рубежи на авдеевском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на этом направлении до 160 военных.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка Донецкой Народной Республики отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - отметили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, а также гаубицу "Мста-Б".