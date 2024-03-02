МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

По данным министерства, противник потерял до 270 человек и 16 единиц техники

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украинские военные потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 270 человек, 16 единиц техники, включая американскую самоходную гаубицу Paladin, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.