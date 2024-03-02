Эксперт: потеря Авдеевки ограничила ВСУ возможность обстреливать Донецк дешевыми снарядами

По мнению героя ДНР Ахры Авидзбы, в Авдеевке противник потерял момент для обустройства второй линии обороны

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Украинская армия ограничена в выборе орудий для обстрелов Донецка после потери Авдеевки в ДНР. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи командир интернациональной бригады "Пятнашка", Герой ДНР Ахра Авидзба.

"Освободив Авдеевку, мы усложнили противнику [возможность] стрелять по нам дешевыми снарядами и [оружием с] площадным покрытием, поэтому теперь они будут стоять перед выбором: стрельнуть [ли] дорогим снарядом, которых у них и так немного, чтобы показать, что они могут сюда долететь", - ответил Авидзба на вопрос о снижении возможностей ВСУ обстреливать Донецк.

Военный добавил, что эта проблема выбора будет стоять недолго, поскольку российские силы продвигаются дальше. Он также отметил, что в Авдеевке противник повел себя самонадеянно и потерял момент для обустройства второй линии обороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.