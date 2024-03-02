Захваченную в Авдеевке иностранную технику планируют восстановить и передать в музей

По словам замкомандира полка с позывным Казань, западные страны передают ее Украине для утилизации, тем самым обновляя свое вооружение

ЛУГАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Трофейную технику иностранного производства, захваченную в ходе освобождения Авдеевки, планируют восстановить и передать в музей. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира полка с позывным Казань.

"Данная техника практически вся не предназначена для эксплуатации в наших условиях местности. Я считаю, это нецелесообразно. Машины в основном могут передвигаться только по жесткому грунту. <…> Восстановлению вся техника подлежит. Будем восстанавливать, возможно, для передачи в музей", - сказал Казань.

Он отметил, что вся иностранная техника, попадающая к ним, не новая, а западные страны передают ее Украине для утилизации, тем самым обновляя свое вооружение. В число последних трофеев, полученных в Авдеевке, входят американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger, а также турецкий БТР Kirpi.

"Состояние техники довольно среднее. Она очень старая. Да, она проходила модернизацию, но тем не менее технологии достаточно примитивные. <…> Узенькие гусенички плюс накладочки резиновые сыграли свою определенную роль. Машинка (американский бронетранспортер М113 - прим. ТАСС) может застрять в воронке и в принципе в любой какой-то неровности. И просто противник вынужденно ее бросает, оставляет и своими ногами, как мы это видели, покидает Авдеевку, которая теперь наша", - рассказал заместитель командира батальона по вооружению с позывным Ротор.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.