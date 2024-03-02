ВКС РФ уничтожили лагерь боевиков, обстреливавших сирийские правительственные войска

В нем находились не менее 25 террористов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в провинции Алеппо не менее 25 террористов в лагере боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов", - сообщил он.

Кроме того, отметил Кулить, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).