В Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор в одиночку заставил отступить группу ВСУ

Атака украинских сил была сорвана, противник понес значительные потери в живой силе, добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ефрейтор Вооруженных сил РФ Михаил Верхоланцев в одиночку заставил отступить внезапно напавших на его позицию военнослужащих Вооруженных сил Украины, после чего оказал раненым сослуживцам первую помощь и организовал их эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что взвод военнослужащего занимал оборону на одном из тактически значимых направлений. При этом противник на протяжении нескольких дней активно вел разведку боем при поддержке артиллерии, выявляя позиции российских войск.

"Украинские боевики при проведении очередной вылазки внезапно перешли в наступление при поддержке бронетехники. Ефрейтор Верхоланцев, находясь на выгодной огневой точке, успешно уничтожал живую силу противника. Обнаружив позицию Михаила, противник сосредоточенным огнем пытался подавить огневую точку, - рассказали в ведомстве. - Несмотря на обстрел из танка и гранатометов, гвардии ефрейтор Верхоланцев, используя заранее подготовленные укрытия, сменил огневую позицию, выйдя во фланг штурмовой группы боевиков. Точным огнем из стрелкового оружия и гранатами уничтожил нескольких боевиков и заставил отступить".

Когда ефрейтор убедился, что противник отступает, он скрытно переместился к своему взводу и начал оказывать первую помощь раненым сослуживцам. Затем для части из них организовал эвакуацию в медицинское подразделение. "Благодаря мужеству и решительности гвардии ефрейтора Михаила Верхоланцева атака противника была сорвана, он отступил, понеся значительные потери в живой силе, а также были спасены жизни российских военнослужащих", - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о подвиге командира саперного отделения сержанта Александра Шишкова, минировавшего опасные участки и направления и оборудовавшего позиций российских войск. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения он произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей выдвижения противника, определил места проходов по минным полям для своих подразделений, а также установил сигналы для закрытия этих проходов. Военнослужащему удалось установить более 250 мин различного класса. В результате во время атаки противник понес потери в технике и личном составе, был вынужден отступить.