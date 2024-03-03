3 марта, 02:03
Военная операция на Украине

МО РФ: военным группировки "Восток" передали востребованные в полевых условиях вещи

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Среди них обогреватели, фонари, бензопилы и другое, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Очередная партия помощи от благотворительного фонда "Пересвет" передана военнослужащим группировки "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На передовую доставлена очередная партия помощи находящимся на передовой в районах проведения специальной военной операции военнослужащим группировки войск "Восток" от благотворительного фонда "Пересвет", - сообщили там.

В ведомстве уточнили, что речь идет о востребованных на позициях в полевых условиях вещах: наборах профессионального инструмента, бензопилах, домкратах, шуруповертах, газовых баллонах и плитах, обогревателях и фонарях.

"Эти вещи очень нужны на передовой. От лица всего личного состава хотим выразить благодарность фонду за неоднократно оказанную благотворительную помощь", - привели в Минобороны слова военнослужащего группировки "Восток" Константина. 

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