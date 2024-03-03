Священники организовали богослужение для военнослужащих группировки войск «Запад»

В Минобороны отметили, что священнослужители причащают, исповедуют и крестят военных, обретших веру

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Священники одного из храмов Краснодарского края обеспечили богослужение для военнослужащих группировки войск «Запад». Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки войск „Запад“ приняли участие в обряде богослужения в полевых условиях в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. К военнослужащим приехали священники храма одной из станиц Краснодарского края. Военнослужащим представилась возможность причаститься без отрыва от несения военной службы», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, священники помогли бойцам приобщиться к церковным таинствам.

«Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру, — добавили в министерстве. — Они не только совершают богослужения в полевых храмах в тыловых районах проведения СВО, но и посещают бойцов, находящихся непосредственно на передовых позициях».

Кроме того, подчеркнули в Минобороны, беседы со священниками позитивно влияют на моральный настрой военных.