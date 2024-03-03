МО РФ: российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи

ВС РФ отбили три атаки украинских формирований, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. ВС РФ за сутки заняли более выгодные рубежи и отбили три атаки ВСУ на донецком направлении, украинские формирования потеряли до 240 военных, полевой склад и шесть единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ потеряли до 240 военных, 2 БТР, 3 автомобиля и американскую гаубицу М777. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.