ВС РФ отразили на купянском направлении за сутки пять атак украинских военных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские войска отразили пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, украинские военные потеряли М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 гаубицы: М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.