Минобороны: ВСУ на южнодонецком направлении за сутки потеряли свыше 250 военных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки потеряли свыше 250 военных, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-20, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевую машину РСЗО "Град". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброполье Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

По его данным, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".