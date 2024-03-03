ВС РФ с начала СВО уничтожили более 14 тыс. украинских беспилотников

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские войска с начала специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили более 14 тысяч украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 14 112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 335 танков и других боевых бронированных машин, 1 228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 192 98 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.