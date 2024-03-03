ВС РФ отразили атаку штурмовиков мехбригады ВСУ районе Работина

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ у села Работино Запорожской области, потери противника за сутки на данном участке составили свыше 40 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей", - сказали в ведомстве.

По его данным, на херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".