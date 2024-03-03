В Ростове-на-Дону более 12 тыс. человек посетили экспозиции поезда "Сила в правде"

Начальник эшелона передал в городской музей боевое знамя 343-го Ростовского стрелкового полка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспозиции агитационного поезда Минобороны РФ "Сила в правде", прибывшего в Ростов-на-Дону, посетили свыше 12,5 тыс. жителей. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"На главном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону свою выставку продемонстрировал агитационный поезд Министерства обороны РФ "Сила в правде". Состав пробыл в городе четыре часа, и за это время его масштабную экспозицию из девяти тематических вагонов, трех платформ с вооружением и военной техникой, а также концертную программу творческих коллективов Вооруженных сил России посетили более 12,5 тыс. жителей и гостей города", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что начальник эшелона передал в городской музей боевое знамя 343-го Ростовского стрелкового полка, а руководитель областного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" провел церемонию принятия новых участников в патриотическое движение. На перроне прошли мастер-классы от студии военных художников имени М. Б. Грекова, следующих в составе поезда.

Посетители мобильной экспозиции также ознакомились с военной историей Ростова-на-Дону, приняли участие в мастер-классах по тактической медицине и плетению маскировочных сетей, пообщались с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине на развернутой дискуссионной площадке "Разговоры о самом важном", написали письма военнослужащим на передовую. Кроме того, на перроне были размещены стойки с современным вооружением и военной техникой, а также палатка с полевой кухней, где можно было попробовать солдатской каши и выпить горячий чай.

В министерстве добавили, что пока поезд был на вокзале, работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли получить необходимые разъяснения по вопросам поступления на военную службу, а также пройти первичный отбор в ряды Вооруженных сил РФ.

В вагонах были продемонстрированы экспозиции, посвященные видам и родам вооруженных сил, истории Великой Отечественной войны, где можно было ознакомиться с реликвиями и архивными документами.