МО РФ: авиация коалиции США два раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Нарушения зафиксировали в районе Эт-Танф, заявил замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал за сутки два нарушения со стороны авиации международной коалиции во главе с США. Об этом заявил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал он, уточнив, что всего в феврале зафиксировано 88 случаев нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов коалиции в районе Эт-Танф.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Всего в феврале было выявлено 47 случаев таких нарушений.