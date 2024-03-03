МО РФ: семь человек покинули лагерь Эр-Рукбан в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что обстановка там остается неблагополучной

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Две женщины и пять детей покинули лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и властей республики. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

"Обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается неблагополучной. Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским ЦПВС обеспечен выход из лагеря двух женщин и пяти детей", - сказал он.

Кулить подчеркнул, что США по-прежнему демонстрируют неспособность заниматься практическими вопросами содействия в скорейшем возвращении беженцев из лагеря.