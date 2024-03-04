В МО РФ рассказали о подвиге штурмовика, захватившего опорный пункт ВСУ

Военное ведомство также рассказало о командире инженерно-саперного взвода старшем лейтенанте Владимире Кобзаре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге ефрейтора Дмитрия Быргазова, который во время штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовал эвакуацию раненых, а после этого обошел с фланга опорный пункт и захватил его.

"В ходе атаки часть бойцов штурмовой группы получила ранения. Ефрейтор Быргазов организовал эвакуацию с поля боя раненых товарищей, предварительно взяв у них дополнительные боеприпасы, и продолжил выполнять боевую задачу. Изменив маршрут движения, скрытно начал обход опорного пункта противника. Пройдя несколько километров, соблюдая маскировку и несмотря на вес дополнительных боеприпасов, вышел во фланг обороны противника. Стремительно атаковал украинских боевиков и уничтожил нескольких из них в первые минуты боя. Проведя зачистку опорного пункта, ефрейтор Быргазов выбрал выгодные огневые позиции и замаскировал огневые точки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Быргазов, несмотря на обстрел артиллерией и атаки FPV-дронов, продолжал оборону занятой позиции, уничтожая штурмовые группы противника на подходе к укрепленному пункту. В течение суток он удерживал занятую позицию, что позволило командованию перебросить подкрепления и занять выгодные рубежи на тактически значимом направлении.

Кроме того, военное ведомство рассказало о командире инженерно-саперного взвода старшем лейтенанте Владимире Кобзаре.

"Владимир Кобзарь со своим взводом совершал адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. Проводил инженерную разведку местности, оценивал обстановку, после чего группа разминирования приступала к очистке местности от взрывоопасных предметов. <…> Старший лейтенант Владимир Кобзарь вместе со своим взводом выявил и уничтожил более одной тонны взрывоопасных объектов, оставленных ВСУ. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Кобзаря удалось спасти десятки мирных жителей и объектов инфраструктуры", - отмечается в сообщении.