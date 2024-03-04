Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота покинул Шри-Ланку после делового визита

Между моряками России и республики прошел дружеский матч по футболу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота (ТОФ) покинул Шри-Ланку, где с 1 марта находился с деловым визитом. В его рамках между моряками обеих стран состоялся дружеский матч по футболу, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" Тихоокеанского флота убыл из порта Коломбо Республики Шри-Ланка по окончании делового визита, который проходил с 1 марта", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что принимающая сторона организовала для экипажа ракетного крейсера культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям. Кроме того, между моряками обеих стран состоялся дружеский матч по футболу.

ГРКР "Варяг" продолжает совершать плановый переход через Аравийское море в рамках выполнения поставленных задач дальнего морского похода.