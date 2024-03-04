МО РФ: Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорнику ВСУ на краснолиманском направлении

В военном ведомстве отметили, что после получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - сказали в ведомстве, добавив, что после получения подтверждения разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

В министерстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении ВКС России, ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

"Наша задача подготовить самолет к боевому вылету, выпустить его, - рассказал на видео техник самолета Су-34. - После возвращения самолета - встретить его, закатить и начинать подготовку. Выполняем заправку специальными жидкостями, средствами, газами, осуществляем полную подготовку и осмотр самолета".